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Власти Братска намерены до конца года устранить отставание по расселению из ветхого жилья

Сибирь
15 марта, 13:06 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 15, марта. /ТАСС

В городе необходимо ликвидировать 92,3 тыс. кв. м, но пока расселено лишь 1,5 тыс. кв. м

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© Артем Ленц/ТАСС

ИРКУТСК, 15 марта. /ТАСС/. Второй по величине город Иркутской области Братск, серьезно отставший по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, рассчитывает завершить работы по ней до конца 2018 года. Об этом заявил в четверг мэр Братска Сергей Серебренников на совещании под руководством председателя наблюдательного совета Фонда ЖКХ Сергея Степашина.

Ранее сообщалось, что Братск не справился с задачей переселения граждан из ветхого жилья до 1 сентября 2017 года. По заключительному этапу программы переселения 2016-2017 гг. в Братске необходимо ликвидировать 92,3 тыс. кв. м, но пока расселено лишь 1,5 тыс. кв. м. Кроме того, существуют долги по предыдущим этапам программы.

"Изыскиваются варианты, чтобы закончить работы до 31 декабря 2018 года", - приводят слова Серебренникова в пресс-службе правительства Иркутской области.

По данным региональных властей, сейчас в Братске остаются недостроенными девять многоквартирных домов: ни один дом ООО "СтройСпецГрупп" не введен в эксплуатацию, готовность каждого объекта не более 52%, но застройщику уже выплачено более 90% стоимости муниципальных контрактов. Есть "определенные сложности" в своевременном выполнении программы переселения в поселке Магистральный, в Усть-Куте, Усть-Илимске, Бодайбо, отметила министр строительства и дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина. По ее словам, завершить строительство жилья для переселения граждан в Магистральном и Усть-Куте планируется до конца третьего квартала этого года. Ранее сообщалось, что в отношении застройщика в Братске было возбуждено уголовное дело, проверку действий местных властей на предмет халатности также ведет прокуратура.

"Когда закончится программа переселения из аварийного жилья в Иркутской области и Братске, мы итоги подведем с полным анализом: кто и почему будет отвечать за сорванные программы. К сожалению, … именно Братск в этой ситуации Иркутскую область очень сильно подводит", - отметил Степашин.

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