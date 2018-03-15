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Омские медики впервые получили машины для перевозки больных с почечной недостаточностью

Сибирь
15 марта, 14:19 UTC+3 ОМСК ОМСК 15, марта. /ТАСС

Ранее для этих целей использовались машины скорой помощи

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ОМСК, 15 марта. /ТАСС/. Правительство Омской области приобрело 28 автомобилей "Газель" для транспортировки больных с почечной недостаточностью в больницы для проведения гемодиализа (процедура очищения крови). Ранее для доставки таких пациентов использовались машины скорой помощи.

"Мы впервые приобрели 28 автомобилей для тех больных, которым необходимо ехать в больницы на процедуру гемодиализа. Таких машин у нас никогда не было, приходилось использовать машины скорой помощи", - заявил на церемонии вручения ключей от автомобилей врио губернатора Омской области Александр Бурков.

Министр здравоохранения региона Андрей Стороженко рассказал, что 20 машин будут распределены между сельскими районами Омской области, 8 останутся в самом Омске. "У нас 607 таких пациентов, 217 из них - в сельских районах. Эти машины закроют проблему доставки всех этих больных - их будут бесплатно забирать из дома для проведения гемодиализа и потом отвозить обратно", - уточнил Стороженко. В Минздраве подчеркнули, что покупка этих автомобилей "разгрузит" автопарк машин скорой помощи, которые будут использоваться по прямому назначению.

По словам Буркова, в этом году также впервые будут приобретены 60 автомобилей для участковых терапевтов и педиатров для посещения больных по вызовам. "Всего же на пополнение медицинского автопарка в Омской области в этом году выделено около 64 млн рублей", - отметил врио губернатора. В 2017 году на эти цели в регионе было выделено 50 млн рублей, а в 2016 - 40 млн рублей.

Бурков также сообщил, что Омская область в 2018 году получит от федерального центра 30 млн рублей на приобретение передвижных фельдшерско-акушерских пунктов. "Это необходимо, чтобы бригады медиков могли добираться до самых отдаленных и труднодоступных сел", - подчеркнул он.

Стороженко уточнил, что региональный Минздрав еще рассматривает вопрос, какие автомобили лучше подходят для этих целей. "Скорее всего, это будут "КамАЗы". Это мощные мобильные комплексы, с хорошей диагностической лабораторией, своего рода минибольница. Планируется, что они будут базироваться в Таре (город на север Омской области) для обслуживания труднодоступных районов на севере региона", - подытожил министр.

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