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Дополнительный авиарейс запустят из Читы в самый северный район Забайкальского края

Сибирь
15 марта, 14:31 UTC+3 ЧИТА ЧИТА 15, марта. /ТАСС

Осуществлять полеты будет региональная компания "Аэросервис" на легких многоцелевых самолетах L-410

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ЧИТА, 15 марта. /ТАСС/. Дополнительный авиарейс свяжет Читу с селом Чара, административным центром Каларского района - самого северного в Забайкальском крае. Об этом правительство региона договорилось с Байкальской горной компанией (БГК, входит в USM Holdings Алишера Усманова), сообщила в четверг пресс-служба губернатора.

"С 19 марта в Забайкальском крае открывается дополнительный регулярный авиарейс между Читой и Чарой. Это результат совместной работы правительства края и Байкальской горной компании в рамках реализации проекта по развитию транспортной инфраструктуры региона и строительству горно-металлургического комбината "Удокан", - сказали в пресс-службе.

По словам губернатора Натальи Ждановой, если раньше самолеты в Чару летали дважды в неделю, и людям приходилось подстраиваться под этот график, то благодаря работе с БГК удалось увеличить транспортную доступность самого северного района Забайкалья и "открыть новые возможности для его перспективного социально-экономического развития".

Осуществлять полеты будет региональная компания "Аэросервис". Для них будут использовать легкий многоцелевой самолет L-410. Вылеты будут осуществлять по понедельникам.

БГК занимается освоением Удоканского месторождения меди, расположенного в окрестностях села Чара. С ресурсами свыше 27 млн тонн это месторождение является крупнейшим в России и одним из крупнейших в мире. Актуальный план освоения Удокана предполагает строительство на месторождении промышленного комплекса, ориентированного на производство катодной меди и попутного серебра.

Чара - административный центр Каларского района. В селе и расположенном поблизости поселке Новая Чара живут около 6 тыс. человек. Помимо рабочих, занятых в освоении Удоканского месторождения, в Чару прилетают туристы - прежде всего, альпинисты, которых привлекают красоты хребта Кодар.

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