Новосибирский завод "Экран" выделит 500 млн рублей на решение проблем с электричеством

НОВОСИБИРСК, 15 марта. /ТАСС/. Новосибирский завод "Экран" (крупнейшее предприятии в Сибири по выпуску стеклотары - прим. ТАСС) установит новую систему энергетического обеспечения, работающую на газе, которая позволит избежать перебоев в подаче электроэнергии и снизит убытки предприятия от неожиданных отключений. На модернизацию энергетической инфраструктуры, которую планируется начать в этом году, завод планирует потратить порядка 500 млн рублей, рассказал в четверг ТАСС исполнительный директор управления энергетическими активами завода "Экран" Павел Грачев.

"Мы собираемся установить на заводе систему газопоршневых установок, которую мы планируем приобрести за границей, так как в России подобных установок просто не производят. Это новое оборудование позволит нашему заводу работать более стабильно и выпускать меньше бракованной продукции, которая производится как раз из-за внеплановых отключений электричества, которые мы регулярно испытываем", - рассказал Павел Грачев.

Как уточнил Грачев, стоимость этого проекта сопоставима с теми убытками, которые сейчас завод несет из-за перебоев электроэнергии, самый крупных из которых был 25 сентября, когда электричества не было практически три часа. По его словам, на реализацию проекта, который начнется в 2018 году, потребуется чуть больше одного года. Ожидается, что проект сможет быстро достигнуть своей окупаемости.

"Обычно подобные энергетические проекты окупаются за 8 лет, но в нашем случае мы предполагаем, что проект окупится меньше чем за пять лет", - сказал Грачев.

Новосибирский завод "Экран" начал работу в 1954 году как предприятие электронной промышленности. После распада СССР на его площадях создан завод по производству стеклотары. Сегодня он является одним из крупнейших стекольных заводов России, на котором за 2017 год было произведено 459,5 млн штук стеклянных банок и бутылок.