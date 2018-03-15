Конкурс молодых художников "Таланты Сибири" стартовал в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 15 марта. /ТАСС/. Прием заявок на региональный конкурс молодых художников под названием "Таланты Сибири" начался в Новосибирске, заявиться на конкурс могут молодые архитекторы, дизайнеры и студенты старше 18 лет. Как в четверг сообщила ТАСС секретарь оргкомитета конкурса Алина Паршина, победителя ждет заключение договора с партнерами о проведении персональных выставок.

"Победителя ждет контракт о сотрудничестве, то есть о продвижении его работ на выставках как на всероссийских, так и на международных. Призы за второе и третье место оргкомитет пока держит в секрете", - сказала собеседница агентства.

Как уточнили в Министерстве культуры Новосибирской области, при поддержке которого проходит творческое соревнование, конкурс заявлен в трех номинациях: пейзаж (как городской, так и маринистика), портрет и натюрморт. Продвигать победителей в каждой номинации собираются, в частности, на арт-рынках Объединенных Арабских Эмиратов и в Китае. Отбор конкурсных работ будет проводить жюри конкурса, в состав которого вошли художники, дизайнеры, архитекторы и преподаватели.

Работы от художников принимают до середины апреля, после чего электронная экспозиция будет размещена на сайте Сибирской Ассоциации дизайнеров и архитекторов. Окончательные итоги конкурса подведут 26 апреля. Организаторы обещают, что все конкурсные работы молодых художников можно будет увидеть на выставке, которую разместят в центре Новосибирска.