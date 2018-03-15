В Омской области ввели налоговые льготы для промышленных и сельхозпредприятий

ОМСК, 15 марта. /ТАСС/. Власти Омской области ввели налоговые льготы для промышленных предприятий, занимающихся модернизацией оборудования, крупных свинокомплексов и производителей пива и пивных напитков, которые обеспечат в 2018 году прирост акцизов.

"Для нас сегодня важно сделать область инвестиционно привлекательной. Обнуляя налог на движимое имущество, мы даем возможность нашим предприятиям обновить оборудование. Сегодня и парламент, и правительство Омской области пошли на принятие закона о предоставлении преференций по налогу на имущество, а по сути - налога на модернизацию, который мы обнулили. Этой налоговой льготой мы поддерживаем [также] и сельское хозяйство, и предприятия оборонно-промышленного комплекса, и машиностроение", - сказал журналистам врио губернатора региона Александр Бурков.

В Министерстве экономики региона ТАСС уточнили, что трехлетние налоговые каникулы для движимого имущества, принятого на учет в качестве основных средств после 1 января 2013 года, получат организации, обеспечившие прирост по налогам на прибыль и на доходы физических лиц. Эта же мера поддержки предусмотрена для предприятий, которые вводят в эксплуатацию энергоэффективные объекты.

Законопроект также предоставляет свинокомплексам проектной мощностью более 100 тыс. голов в год и четвертым уровнем компартмента (зоосанитарный статус свиноводческих хозяйств) пониженную, в размере 0,01%, ставку налога на созданное, приобретенное или модернизированное не ранее 2018 года имущество. От уплаты налогов в текущем году освобождаются производители пива и пивных напитков при условии прироста суммы акциза по сравнению с прошлым годом.