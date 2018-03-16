На ТЭЦ "Евраза" в Кузбассе отключились два котельных агрегата

КЕМЕРОВО, 16 марта. /ТАСС/. Два котлоагрегата отключились на Западно-Сибирской ТЭЦ металлургического комбината "Евраза" в Новокузнецке, из-за чего станция снизила нагрузку на четверть, сообщается в пятницу на сайте Минэнерго РФ.

На подстанции 220 кВ Западно-Сибирского металлургического комбината (ЗСМК) "отключились первая и вторая системы шин 110 кВ. На Западно-Сибирской ТЭЦ (производственное подразделение филиала "Западно-Сибирская ТЭЦ" АО "ЕВРАЗ ЗСМК") отключились котлоагрегаты К-7 и К-8 (производительностью по 420 т/ч). Станция снизила рабочую мощность на 150 МВт. Обесточены ПС 110 кВ - 12", говорится в сообщении.

Причина происшествия - сбой в работе оборудования воздушной линии "ЗСМК - Опорная 3-1". "Без электроснабжения остались: бытовые потребители (численность населения уточняется); предприятия местной промышленности", - говорится в сообщении. Температура воздуха на улице - минус 5 градусов, ведутся аварийно-восстановительные работы.

Западно-Сибирская ТЭЦ (600 МВт, 1307,5 Гкал/час) расположена в Новокузнецке на территории Западно-Сибирского металлургического комбината. Станция, введенная в строй в 1963 году, занимается производством электроэнергии и тепла. Управляющая организация - "Евразхолдинг".

Филиал "МЭС Сибири" - обособленное подразделение ПАО "ФСК ЕЭС". Основные виды деятельности - передача электроэнергии по магистральным сетям, технологическое присоединение к электосетям.