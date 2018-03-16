На базе обанкротившегося завода "Сибсельмаш" в Новосибирске могут создать промпарк

НОВОСИБИРСК, 16 марта. /ТАСС/. Обанкротившийся завод "Сибсельмаш" в Новосибирске может стать базой для создания промышленного парка, сообщил в пятницу журналистам мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Резиденты парка, как предполагается, получат налоговые льготы.

"Хотелось бы его ("Сибсельмаш" - прим. ТАСС) сохранить и превратить в индустриальный промышленный парк <...>Терять такую промышленную площадку не хотелось бы. Там хорошая инфраструктура, там подготовленное здание, там вполне удовлетворительный парк станков, поэтому выпускать продукцию можно. Есть инициатива разработать ряд налоговых льгот для подобных парков, чтобы стимулировать развитие", - сказал глава города.

Налоговые льготы позволят бизнесменам активнее выходить на рынок и работать на промышленных площадках города, будут способствовать развитию малого и среднего бизнеса, сказал Локоть. По его словам, эти вопросы сейчас находятся в стадии обсуждения, в том числе с правительством области.

"Сибсельмаш" - одно из крупнейших машиностроительных предприятий региона, создан в 1929 году для выпуска сельскохозяйственного оборудования, позднее приобрел статус оборонного, затем вернулся к производству сельхозтехники. Завод также занимался выпуском горно-шахтного оборудования. В 2012 году на "Сибсельмаше" было введено конкурсное производство, тогда сумма долгов предприятия оценивалась в 1,6 млрд рублей.