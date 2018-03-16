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Штурмовики на учениях в Забайкалье уничтожили колонну техники "террористов"

Сибирь
16 марта, 10:10 UTC+3 ЧИТА ЧИТА 16, марта. /ТАСС

Экипажи Су-25 совершили более 20 вылетов

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Учебно-боевой штурмовик Су-25УБ

Учебно-боевой штурмовик Су-25УБ

© Юрий Смитюк/ТАСС

ЧИТА, 16 марта. /ТАСС/. Летчики штурмовой авиации в ходе учений в Забайкальском крае уничтожили колонну легкобронированной техники условных террористов, сообщила в пятницу пресс-служба Восточного военного округа.

"В ходе практической части (учений - прим. ТАСС) летчики штурмовиков Су-25 отработали задачи по совершению групповых полетов в заданный район по полученным координатам, обнаружению различных наземных целей, имитирующих колонну легкобронированной техники и живую силу условного противника, и нанесению по ним авиаударов", - сказали в пресс-службе.

Экипажи отработали задачи по заходу на цели на различных высотах с учетом ландшафта местности и вопросы бомбометания как с горизонтального полета, так и с применением сложных видов маневра.

Опытные летчики-инструкторы также провели подготовку молодых летчиков с использованием современных учебно-боевых Су-25УБ.

Число самолетов, участвовавших в учениях, не сообщается, но, как уточнили ТАСС в пресс-службе округа, они совершили более 20 вылетов.

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