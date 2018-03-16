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Интерактивные модули для инвалидов будут использованы на выборах в Новосибирской области

Сибирь
16 марта, 10:33 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 16, марта. /ТАСС

Система компьютерного сурдопереводчика "Сурдофон" установлена на шести избирательных участках

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НОВОСИБИРСК, 16 марта. /ТАСС/. Люди с ограниченными возможностями здоровья в день выборов президента смогут воспользоваться интерактивными тактильными модулями на шести избирательных участках в Новосибирской области. Как сообщила в пятницу пресс-служба предприятия РАТМ Холдинга, установленная там система компьютерного сурдопереводчика "Сурдофон" позволит людям с нарушениями слуха и зрения лучше узнать о кандидатах и отдать голос за одного из них.

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"Устройства адаптированы для трех категорий инвалидов. Глухим и слабослышащим информация доступна на русском жестовом языке; тем, кто пользуется слуховыми аппаратами - через индукционную петлю, встроенную в терминал; незрячим и слабовидящим - с помощью тактильной клавиатуры", - сказали в пресс-службе.

Тактильные модули будут доступны и колясочникам - угол наклона размещенных экранов каждый человек может адаптировать под себя. Эти информационные стенды будут работать на четырех участках в Новосибирске, по одному модулю установят в городе Бердске и рабочем поселке Мошково. Это уже не первый опыт использования таких приборов на выборах в Новосибирске - ранее они уже были опробованы на выборах в Государственную Думу РФ 18 сентября 2016 года и этот опыт тогда был признан успешным.

Первые тактильные интерактивные информационные терминалы разработали и изготовили несколько лет назад. Их новую технологическую концепцию - на сенсорном компьютере с использованием специализированного программного обеспечения - начали производить на базе резидента Академпарка Новосибирска Сибирского научно-исследовательского института автоматизации и управления.

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