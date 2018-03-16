Заключенные новосибирских тюрем в 2017 г. подали вдвое меньше жалоб на условия содержания

НОВОСИБИРСК, 16 марта. /ТАСС/. Количество обращений в прокуратуру по фактам нарушений в новосибирских СИЗО и колониях по итогам 2017 года сократилось вдвое: если в 2016 году прокуратура получила около 2,4 тыс. обращений, то в 2017 году - только 1,2 тыс., сообщила в пятницу в ТАСС уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева со ссылкой на областную прокуратуру.

"Многие граждане в своих обращениях указывают на то, что не отправляют в адрес уполномоченного письма из мест лишения свободы. Но, по информации прокуратуры области, если у меня [число этих обращений] снизилось ненамного, то у них почти на 49%. Это значительное сокращение числа обращений", - сказала она.

Сокращение количества обращений она объяснила тем, что во многих учреждениях исполнения наказаний постепенно удалось "навести порядок". "Когда я в первый раз была в СИЗО и колонии в Куйбышевском районе в 2014 году, меня повергло в шок состояние, особенно СИЗО. Мной было подготовлено на представление на начальника УФСИН по Новосибирской области, и уже в 2017 году, когда я приехала с проверкой, состояние существенно изменилось: сделано все для инвалидов-колясочников, улучшилось состояние медсанчасти", - сказала Шалабаева.

Всего в 2017 году в адрес уполномоченного по правам человека в Новосибирской области поступило 810 письменных, 425 устных и около 3,5 тысяч телефонных обращений.