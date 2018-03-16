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Красноярский край получит 2 млрд руб. на модернизацию рулежной дорожки в аэропорту

Сибирь
16 марта, 14:43 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 16, марта. /ТАСС

По словам врио губернатора региона Александра Усса, это позволит существенно увеличить пропускную способность взлетно-посадочной полосы

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В международном аэропорту Емельяново

В международном аэропорту Емельяново

© Артем Ленц/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 16 марта. /ТАСС/. Красноярский край получит 2 млрд рублей из федерального бюджета на модернизацию рулежной дорожки в аэропорту Красноярск (Емельяново), сообщил журналистам врио губернатора Красноярского края Александр Усс.

Ранее президент России Владимир Путин поручил министру транспорта Максиму Соколову включить в государственную программу "Развитие транспортной системы России" и профинансировать проект удлинения магистральной рулежной дорожки взлетно-посадочной полосы красноярского аэропорта.

"Это около двух миллиардов рублей. Это позволит существенно увеличить пропускную способность взлетно-посадочной полосы", - заявил Усс.

Аэропорт Емельяново построен в 1980 году. С 1993 года он носит статус международного. В июне 2015 года подконтрольная структурам Олега Дерипаски Красноярская ГЭС выиграла аукцион, на котором региональные власти продали 51% акций АО "Эра Групп" (владеет имущественным комплексом аэропорта Емельяново). Краевой бюджет получил от продажи пакета акций 4,05 млрд рублей. В конце 2015 года ГЭС переуступила свои права на актив ООО "КрасИнвест", зарегистрированный в Дивногорске. Еще 49% принадлежат Красноярскому краю. В декабре 2017 года был открыт новый пассажирский терминал площадью 58 тыс. кв. метра с пропускной способностью 2,5-5 млн пассажиров.

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