Власти Кузбасса заверили, что организуют голосование на выборах в соответствии с законом

КЕМЕРОВО, 16 марта. /ТАСС/. Власти Кемеровской области заверяют, что организация выборов президента РФ в регионе проходит в строгом соответствии с законодательством, сообщили ТАСС в пресс-службе обладминистрации в пятницу.

Ранее председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что ЦИК направил обращение в Генпрокуратуру в связи с возможным злоупотреблением административным ресурсом в Кузбассе. Также Памфилова направила телеграмму губернатору Кемеровской области Аману Тулееву о недопустимости использования административного ресурса.

"Все усилия региональных властей направлены на организацию голосования кузбассовцев в строгом соответствии с требованиями закона", - сказали в администрации.

Всего 18 марта на выборах президента РФ в регионе будет работать более 1,7 тыс. избирательных участков. Председатель Общественной палаты Кемеровской области Ирина Рондик сообщила ТАСС, что на участках будут работать почти 2 тыс. наблюдателей.

"Общественная палата Кемеровской области подписала с 29 региональными общественными организациями соглашение о том, что они будут направлять своих общественных наблюдателей. <…> Буквально несколько дней назад завершилось их обучение. Эта разные организации - Союз молодежи Кузбасса, Ассоциация юристов России, Союз женщин Кузбасса, ветеранские и экологические организации и т. д.", - добавила она. По ее словам, в числе наблюдателей - больше всего молодежи и ветеранов.

На выборах в Кемеровской области, как правило, фиксируют традиционно высокую явку. Например, на выборах президента в 2012 году она, по данным избиркома региона, она составляла 79,16%.