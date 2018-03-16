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Омские области и Пенсионный фонд РФ направят 8,4 млн руб. на ремонт домов-интернатов

Сибирь
16 марта, 15:35 UTC+3 ОМСК ОМСК 16, марта. /ТАСС

Всего будут отремонтированы шесть домов-интернатов и два комплексных центра социального обслуживания населения

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© Александр Рюмин/ТАСС

ОМСК, 16 марта. /ТАСС/. Правительство Омской области и Пенсионный фонд России выделили более 8,4 млн рублей на ремонт домов-интернатов для пожилых людей и инвалидов в 2018 году, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе регионального Министерства труда и социального развития.

"Более 8,4 млн рублей будет направлено в этом году для укрепления материально-технической базы домов-интернатов для пожилых людей и инвалидов. Средства выделяются в рамках совместной социальной программы Пенсионного фонда РФ и правительства Омской области. Намечены и объекты вложения средств - шесть домов-интернатов и два комплексных центра социального обслуживания населения", - уточнили в пресс- службе.

Представитель Минтруда Омской области Жанна Политова рассказала, что ремонт этих учреждений призван повысить уровень комфорта и безопасности для опекаемых. "У нас в регионе 15 домов-интернатов, все они, благодаря таким мероприятиям, находятся в хорошем состоянии. В жилых корпусах появилась новая мебель, обновлено кухонное и прачечное оборудование, приведены в порядок сами здания и инженерные коммуникации", - отметила она.

По ее словам, в 2017 году на ремонт и покупку нового оборудования для шести социальных учреждений выделили более 9 млн рублей. "В этом году акцент будет сделан на ремонт зданий, а в Крутинском психоневрологическом интернате будет открыто отделение реабилитации для молодых инвалидов", - рассказала Политова.

Социальная программа действует в Омской области с 2000 года. За это время Пенсионный фонд вложил в нее более 500 млн рублей. Помимо ремонта домов-интернатов, в рамках программы проводится обучение пенсионеров компьютерной грамотности и оказывается адресная материальная помощь пожилым людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. В 2016 году, когда 24 района Омской области оказались в зоне весеннего половодья, 2,5 млн рублей направили 250 пострадавшим от паводка пенсионерам.

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