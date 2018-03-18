Избирательный участок для рабочих Быстринского ГОКа впервые открылся в Забайкалье

ЧИТА, 18 марта. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Избирательный участок временного пребывания граждан впервые открылся в воскресенье на Быстринском горно-обогатительном комбинате (ГОК), построенном "Норникелем" на юго-востоке Забайкальского края. Об этом ТАСС сообщила представитель краевой избирательной комиссии Наталья Козлова.

"Участок открылся на самом предприятии, голосование по выборам президента страны уже началось", - сказала Козлова.

В пресс-службе горнорудной компании "Быстринское" добавили, что в течение дня на комбинате смогут проголосовать около тысячи человек - это рабочие ГОКа и подрядных организаций, которые заранее получили все необходимые для этого документы.

По данным краевого избиркома, в 08:00 местного времени (02:00 мск) в Забайкалье открылись 937 постоянных и пять временных избирательных участков. Последние организованы на железнодорожном вокзале и в следственном изоляторе Читы, в больнице Краснокаменска, а также на двух горнорудных предприятиях. Всего в регионе правом голоса наделены более 800 тыс. жителей.

Быстринский ГОК расположен в Газимурско-Заводском районе Забайкальского края, в 350 км от Читы. В октябре 2017 года "Норникель" приступил на ГОКе к пуско-наладочным работам под нагрузкой. После завершения всех подготовительных работ комбинат будет заниматься добычей и обогащением золото-железо-медных руд, производить медный, золотосодержащий и магнетитовый концентраты. Медный и магнетитовый концентраты будут продавать в Китай.