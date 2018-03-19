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Участие мэра Новосибирска в губернаторских выборах будет зависеть от решения КПРФ

Сибирь
19 марта, 8:14 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 19, марта. /ТАСС

По мнению Анатолия Локтя, выборы главы Новосибирской области будут "острыми и конкурентными"

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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть

© Евгений Курсков/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 19 марта. /ТАСС/. Участие мэра Новосибирска Анатолия Локтя, представляющего КПРФ, в губернаторских выборах будет зависеть от решения партии. Об этом он сообщил в понедельник журналистам.

"Все-таки это должна сказать партия [КПРФ]. Я еще раз хочу подчеркнуть, что я не индивидуалист-политик, который стягивает все на себя. Здесь я выполняю решения, которые продиктованы волей, которую партия, безусловно, выскажет. Будут проанализированы результаты по всей России, очень внимательно, перспективы и приняты решения. По результатам решения определится кандидатура от КПРФ", - сказал Локоть.

Ранее он сообщал, что его решение будет зависеть от исхода выборов президента России. По мнению Локтя, выборы губернатора Новосибирской области будут "тоже острыми и конкурентными".

Сейчас пост врио губернатора занимает 47-летний экс-мэр Вологды Андрей Травников, который сменил в октябре 2017 года 69-летнего Владимира Городецкого. Партия "Единая Россия" готова поддержать его кандидатуру в случае выдвижения.

Выборы губернатора состоятся в Новосибирской области в единый день голосования в сентябре 2018 года.

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