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В Кузбассе аннулированы данные по двум избирательным участкам

Сибирь
19 марта, 9:01 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 19, марта. /ТАСС

В Междуреченске и Новокузнецке проводится проверка по факту возможного вброса бюллетеней

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КЕМЕРОВО, 19 марта. /ТАСС/. Данные о голосовании на двух участках в городах Междуреченск и Новокузнецк Кемеровской области на состоявшихся 18 марта выборах президента РФ аннулированы. Проводится проверка по факту возможного вброса бюллетеней, сообщил в понедельник журналистам председатель областной избирательной комиссии Юрий Емельянов.

По его словам, речь, в частности, идёт об участке номер 509 в Междуреченске. В воскресенье в соцсети было выбрано два видео, на которых видно, что две женщины бросают листы, предположительно бюллетени, в урны для голосования. Видео с аналогичным инцидентом появилось и с участка номер 766 в Новокузнецке, где женщина бросает в урну листы.

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"Аннулированы данные по участку номер 509 в Междуреченске и в Новокузнецке - номер 766. <…> Голоса избирателей (на этих участках, - прим. ТАСС) признаны недействительными", - сказал Емельянов.

По его оценкам, на каждом из участков было около 1,5 тыс. избирателей. Емельянов добавил, что проверку по данным фактам проводят правоохранительные органы, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

В день голосования на выборах президента РФ в Кемеровской области работали более 1,7 тыс. участков, в регионе проживает более 2 млн избирателей. Явка избирателей составила 83,3%, по этому показателю регион занимает девятое место в РФ. По данным Емельянова, большинство голосов набрал Владимир Путин, за которого проголосовало 85,57%.

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