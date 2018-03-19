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Почти 30 школ и детсадов Иркутской области приостановили свою работу из-за эпидемии ОРВИ

Сибирь
19 марта, 9:10 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 19, марта. /ТАСС

За прошедшую неделю в регионе за медицинской помощью в связи с ОРВИ и гриппом обратились более 20 тыс. человек

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ИРКУТСК, 19 марта. /ТАСС/. Около 30 школ и детсадов в трех городах и шести районах Иркутской области приостановили свою работу на прошлой неделе из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщили в понедельник в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

"Полное приостановление применялось в пяти детских дошкольных учреждениях, частичное приостановление (с закрытием нескольких классов или групп - прим. ТАСС) применялось в 15 школах и 9 детских садах области", - говорится в сообщении.

Ситуация коснулась образовательного процесса в городах Ангарск, Усть-Илимск, Усть-Кут, поселке Качуг, а также в Усть-Илимском, Чунском, Тайшетском, Казачинско-Ленском районах.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе регионального управления, ситуация будет актуальной на протяжении предстоящей недели, о решении об изменении карантинного режима станет известно в пятницу.

Всего, по данным Роспотребнадзора, за прошедшую неделю в регионе за медицинской помощью в связи с ОРВИ и гриппом обратились более 20 тыс. человек, что ниже эпидемического порога на 33,7%. Диагноз грипп поставлен 28 заболевшим.

По данным вирусологического мониторинга, в регионе выявлены вирусы гриппа В, гриппа А (Н3N2), A(H1N1), респираторно-синцитиального вируса.

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