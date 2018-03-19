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Команда Томского университета победила в соревнованиях по компьютерной безопасности в США

Сибирь
19 марта, 10:38 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 19, марта. /ТАСС

Отмечается, что соперниками россиян стали опытные команды из США, Германии и других стран

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ТОМСК, 19 марта. /ТАСС/. Команда Томского государственного университета (ТГУ) по компьютерной безопасности SiBears стала абсолютным победителем международного соревнования iCTF 2018, который проводит Калифорнийский университет в Санта-Барбаре, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе вуза.

"В составе команды - студенты, сотрудники и выпускники Института прикладной математики и компьютерных наук ТГУ. В этом году турнир был открыт для всех интересующихся сферой компьютерной безопасности. Соперниками нашей команды стали не только студенты разных вузов мира, но и профессиональные, опытные команды из США, Германии и других стран, которые находятся в топе, и бороться за первое место пришлось именно с ними", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, участие в соревнованиях - инициатива самих студентов, где каждый член команды старается развиваться профессионально в интересной ему области информационных технологий и компьютерной безопасности. Многие занимаются исследованиями, пишут статьи и выступают на практических и научных конференциях.

По информации ТГУ, в апреле опытную часть команды SiBears ждет очное международное соревнование RuCTF.

В рамках соревнований в течение 8 часов каждой команде приходится проделать работу, которая под силу только квалифицированным специалистам: настроить сетевую инфраструктуру; исследовать сервисы, которые могут быть написаны на самых разных языках программирования, и использовать совершенно разные технологии; найти в них уязвимости; исправить их в своих сервисах и быстро атаковать, чтобы получить флаги других команд, которые еще не нашли уязвимости у себя.

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