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В Хакасии возбуждено дело о смерти инвалида, две недели жившего во дворе пансионата

Сибирь
19 марта, 11:32 UTC+3 АБАКАН АБАКАН 19, марта. /ТАСС

По данным СК, мужчина, который не мог самостоятельно передвигаться и нуждался в постоянном уходе, был снят со всех видов довольствия и отчислен из учреждения

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АБАКАН, 19 марта. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту халатности сотрудников Абаканского пансионата ветеранов, где умер инвалид. Мужчина не мог самостоятельно передвигаться, но был отчислен из учреждения и умер после двух недель пребывания на территории пансионата, сообщила в понедельник пресс-служба СУ СК по республике.

По данным ведомства, еще 30 июня 2016 года инвалид второй группы из Сорска был снят со всех видов довольствия и отчислен из пансионата. При этом он не мог самостоятельно передвигаться и нуждался в постоянном уходе.

"Должностные лица пансионата ... также не уведомили об этом его близких родственников. В результате допущенных нарушений мужчина вынужденно находился на открытой местности пансионата в период с 30 июня по 17 июля 2016 года без средств к существованию и надлежащего ухода. 17 июля днем он скончался на территории учреждения от сердечной недостаточности. ... Возбуждено уголовное дело по факту халатности сотрудников", - сообщили в СК.

Известно, что мужчина прожил жил в пансионате с 2005 года. Сейчас выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям сотрудников Абаканского пансионата ветеранов по отчислению мужчины из учреждения.

Комментариями представителей пансионата ТАСС пока не располагает.

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