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В Забайкалье ввели режим повышенной готовности для предотвращения природных пожаров

Сибирь
19 марта, 12:57 UTC+3 ЧИТА ЧИТА 19, марта. /ТАСС

В регионе введен запрет выжиганий сухой травы и растительных остатков, мусора, сенокосов и пастбищ

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© Юрий Смитюк/ТАСС

ЧИТА, 19 марта. /ТАСС/. Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова в понедельник подписала постановление о введении режима повышенной готовности для органов управления и сил государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Режим введен, чтобы предотвратить ЧС, связанные с природными пожарами, сообщила пресс-служба главы региона.

"Документ предусматривает обеспечение своевременного фиксирования возникновения природных пожаров, их локализации и ликвидации, а также незамедлительной передачи информации в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Забайкальскому краю", - уточнили в пресс-службе.

Губернатор поручила краевому Минприроды оперативно реагировать на все пожары, принимать меры по их локализации и ликвидации в день обнаружения, организовать наземное и авиационное патрулирование в лесах и профилактическую работу с охотниками. "Введен запрет выжиганий сухой травы и растительных остатков, мусора, сенокосов и пастбищ", - сказали в пресс-службе.

Первый природный пожар в Забайкалье в этом году зарегистрировали 19 февраля. Очаг, охвативший свыше 80 гектаров, удалось ликвидировать только на следующий день - 20 февраля, так как пожарным мешали ветер и 30-градусные морозы. Как сообщила ТАСС начальник отдела метеопрогнозов Читинского гидрометцентра Людмила Лескова, в марте теплая погода на части территории региона будет способствовать быстрому таянию снега, что может негативно отразиться на пожароопасной ситуации.

В 2017 году пожароопасный период в Забайкалье длился с конца марта до ноября. Общая площадь пожаров приблизилась к 300 тыс. га. Большая часть возгораний произошла по вине местных жителей.

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Забайкальский край Лесные пожары в Сибири Лесные пожары в России
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