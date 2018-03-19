Эксперты: сибиряки поддержали Путина, программы других кандидатов не устроили избирателей

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Большинство жителей Сибири, принявших участие в выборах президента РФ 18 марта, проголосовали за действующего главу государства Владимира Путина, следует из представленных в понедельник данных Избирательных комиссий субъектов Сибирском федеральном округе (СФО). Опрошенные ТАСС эксперты отмечают, что избирателей не устраивала ни одна из альтернативных программ, представленных другими кандидатами.

Поддержка большинства

Больше всего голосов Путин получил в Туве, где за него проголосовали 91,98% избирателей. За ней следует Кемеровская область с 85,57% и Красноярский край - 74,28%. "Красноярский край наряду с Тувой и Кемеровской областью вошел в число лидеров [в СФО] по поддержке президента, хотя обычно мы находились в середине этой так называемой турнирной таблицы", - сообщил врио губернатора Красноярского края Александр Усс на брифинге в понедельник.

По его словам, Красноярский край и Кемеровская область по численности населения являются большими субъектами Федерации, и именно поэтому они "внесли наибольший вклад из сибирских регионов в те 55 млн человек, которые поддержали президента", добавил Усс.

По словам профессора кафедры истории России института истории и международных отношений Кемеровского госуниверситета Александра Коновалова, избиратели Кузбасса, даже те, кто может не полностью поддерживать Путина, "выбирают стабильность, потому что ни одна из альтернатив, которую представляли другие кандидаты, их не устраивает".

В других регионах поддержка действующего президента составила в среднем 60-70%. При этом в сибирских регионах есть небольшие поселения, где за Путина голосовали 100% избирателей, пришедших на выборы. Подобные ситуации были в поселке Большие Коты на Байкале и в деревне Харгажин в Тулунском районе Иркутской области. Почти такую же поддержку показали в войсковой части 21242 на Таймыре - 98,77%.

Среди аграриев

Второе место по итогам голосования в Сибири занял новичок президентской гонки Павел Грудинин (КПРФ). Из сибиряков больше всего его поддержали в Алтайском крае, там он набрал 23,67% голосов. Как пояснил ТАСС политолог из Алтайского края Михаил Литвинов, такой процент голосов за Грудинина связан с тем, что в крае довольно много сельского населения.

"Тенденция, которая существует от одних президентских выборов до других [состоит в том, что]... у нас в крае почти 50% сельского населения. Ни в коей мере нельзя вести речь о "красном поясе" и прочих политических штампах - речь идет о структуре населения. Это одна из особенностей нашего региона. Другое дело, что Грудинин не набрал больше, чем набирал Зюганов", - добавил он.

Также кандидат от КПРФ преодолел 20-процентный барьер по числу голосов избирателей Омской области. По словам второго секретаря отделения КПРФ в Омской области Андрея Алехина, это не тот результат, на который рассчитывала партия. "Прошедшая избирательная кампания стала одной из самых грязных… Конечно, на старшее поколение все это подействовало, поэтому результатом мы недовольны", - подчеркнул ТАСС Алехин.

Старый и новый избиратель

Третье место по голосам сибиряков получил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Эксперты отмечают, что в основном за него голосует сформированный электорат. Так, по словам политолога, доцента Бурятского госуниверситета Алексея Михалева, в республике "стабильный электорат" ЛДПР составляет около 10 тыс. человек. "Они всегда были, есть и будут, всегда голосуют за Жириновского, и у них никогда не бывает реверансов в какую-либо сторону", - добавил он.

А вот кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак, занявшая четвертое место и получившая до 2% голосов избирателей, смогла заручиться поддержкой "нового избирателя", считает Коновалов.

"Например, в Кузбассе произошли определенные поколенческие сдвиги в избирательном корпусе. На место людей старших возрастных групп, которые 15-20 лет активно голосовали за коммунистов или ЛДПР, приходит новая генерация молодежи, которая активно пользуется социальными сетями, использует те возможности, который нам дает интернет. Формируется новое поколение избирателей, которая, с одной стороны, придерживается таких либеральных взглядов и ассоциирует себя с таким, может быть, протестом против действующей власти. Их немного, но, на мой взгляд, в демократическом государстве это важно", - добавил он.

Активность избирателей

Остальные кандидаты набрали в Сибири около 1% или менее. По явке избирателей лидером стала Тува, где проголосовали 93,66% избирателей; второе место у Кемеровской области, здесь на участки пришли 83,3% избирателей. В некоторых городах зарегистрированы и рекордные явки: например, об этом заявил на брифинге глава Норильска Ринат Ахметчин. "Явка в Норильске на прошедших выборах президента РФ стала историческим максимумом. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, предварительные данные таковы: явка избирателей впервые в Норильске составила более 65%", - сказал он.

Самая низкая явка зарегистрирована в Томской области - 59,23%. Однако, как пояснила член Общественной палаты РФ Екатерина Курбангалеева, для региона, известного своей невысокой избирательной активностью, это хороший результат. "Даже критический настроенный Томск продемонстрировал 50-процентную явку. Почти нет явных разрывов в явке по линии "административный центр - районы", - сказала Курбангалеева.

Снизилась активность избирателей в Новосибирской области, где явка составила 60,41% - почти на 3% ниже, чем в 2012 году. Как отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, представляющий КПРФ, низкая явка свидетельствует о нерешенных проблемах города и региона.

"Протестное голосование в Новосибирской области - одно из самых высоких. Все это говорит о том, что есть проблемы, которые не решены, которые остро воспринимаются и новосибирцами, и жителями области. Надо стараться их решать, важно, чтобы приезд министров, руководителей высокого федерального уровня заканчивался решениями, а не просто обещаниями с неопределенным сроком и результатом", - сказал мэр.

Нарушения и последствия

Не обошлись избирательная кампания и выборы без нарушений и жалоб. По словам председателя избиркома Кемеровской области Юрия Емельянова, с начала кампании было около 60 жалоб и обращений, в том числе 10-18 марта. Кроме того, на двух участках в Кузбассе аннулировали данные по голосованию из-за возможных вбросов бюллетеней, по данным фактам проводится проверка.

Как рассказала журналистам председатель избиркома Алтайского края Ирина Акимова, в регионе были зафиксированы случаи, когда по тем или иным причинам, к примеру в связи с недавним переездом, избирателя не оказывалось в списке. Но вопрос решался просто - человека включали в дополнительный список.

В омском штабе Ксении Собчак ТАСС заявили, что также сталкивались с нарушениями, но многие из них были "не следствием злонамеренности, а следствием банальной недостаточной грамотности УИКов, когда неправильно считали протоколы, неправильно проводили выездное заседание и т.д. "С другой стороны, нас устроила позиция областного избиркома, который довольно быстро и компетентно на все реагировал", - добавил собеседник агентства.