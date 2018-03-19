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Монумент Славы победил в Новосибирске в голосовании за лучший проект благоустройства

Сибирь
19 марта, 14:08 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 19, марта. /ТАСС

В прилегающему к монументу парке планируют создать безбарьерную среду для людей с ограниченными возможностями

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НОВОСИБИРСК, 19 марта. /ТАСС/. Монумент Славы в Новосибирске с большим отрывом победил в рейтинговом голосовании за лучший проект благоустройства. За этот проект проголосовали 33 тыс. 454 человека из 165 тыс. 765 принявших участие в голосовании, и, как сообщил в понедельник мэр города Анатолий Локоть, такая активность горожан - показатель заинтересованности жителей в изменении облика города.

"Конкуренция в этом вопросе была очень высокой, и борьба шла нешуточная, с напряжением, сравнимым с напряжением борьбы на выборах президента. Столь активное участие - тоже уникальный результат, так как люди пожелали участвовать в создании комфортной среды", - сказал он журналистам.

Монумент Славы и прилегающий к нему сквер имеет особое значение для города. Он представляет из себя комплекс, посвященный памяти сибиряков, погибших в Великой Отечественной войне. Как говорят дизайнеры обновленного проекта, они ставили перед собой задачу сохранить привычный статус монумента и одновременно развить его потенциал. В частности, в парке планируют создать безбарьерную среду для людей с ограниченными возможностями.

"Сквер посещают лица с ограниченными возможностями здоровья, поэтому необходимо создать все условия для безопасного и комфортного передвижения и времяпрепровождения: сделать укладку тактильной плитки, поставить удобные скамейки, установить тактильно-звуковую мнемосхему сквера, пандусы и контрастно-тактильные пиктограммы", - говорится на сайте дизайн-проекта.

Всего для рейтингового голосования было подготовлено 10 проектов, среди претендентов были центральные улицы - например, Красный проспект, несколько скверов и даже озеро Мышкино. Ранее сообщалось, что в городе было организовано 288 мест для голосования за проекты по благоустройству, отдать свой голос здесь могли все, кому уже исполнилось 14 лет.

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