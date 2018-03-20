В Забайкалье возбуждено дело о бандитизме против участников крупной ОПГ

ЧИТА, 20 марта. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Уголовное дело о бандитизме возбуждено в отношении участников преступной группировки (ОПГ) "Ключевские", которых подозревают в совершении множества тяжких и особо тяжких преступлений преимущественно на территории Забайкальского края. Об этом во вторник ТАСС сообщил пресс-секретарь регионального следственного управления СК РФ Егор Марков.

"Следователи совместно с сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по Забайкальскому краю установили причастность десяти обвиняемых и других лиц к совершению, по меньшей мере, девяти нападений на граждан. Возбуждено уголовное дело по ст. 209 УК РФ ("Создание устойчивой вооруженной группы (банды) в целях нападения граждан или организации")", - сказал Марков.

В пресс-службе регионального УМВД добавили, что в октябре 2017 года сотрудникам уголовного розыска удалось задержать во Владимирской области одного из активных участников банды Владислава Тёлкина, который более десяти лет находился в федеральном розыске. "Тёлкин подозревается в организации ряда убийств и, в том числе, в убийстве главарей банды, совершенном в центре Читы в мае 2005 года", - сказала ТАСС начальник пресс-службы Лариса Иванова. Марков уточнил, что речь идет об убийстве Константина Ключевского и Евгения Жарова.

Задержание Тёлкина, по данным полиции, позволило раскрыть серию убийств, жертвами которых стали 17 жителей Забайкальского края и Иркутской области. "Всего на данный момент, помимо Тёлкина, задержаны десять участников группировки", - добавила Иванова.

В ходе обысков у главарей и участников банды обнаружено и изъято 14 единиц огнестрельного оружия, в том числе пять автоматов Калашникова, взрывчатые вещества общей массой более трех килограммов и около 10 тыс. патронов различного калибра.

Марков отметил, что в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Расследование продолжается.