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Число иностранных туристов в Красноярском крае выросло почти 1,8 раза

Сибирь
20 марта, 8:46 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 20, марта. /ТАСС

Всего регион с туристическими целями ежегодно посещают около 700 тыс. человек

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КРАСНОЯРСК, 20 марта. /ТАСС/. Количество иностранных туристов, посетивших Красноярский край в 2017 году, составило 67 тыс., тогда как годом ранее - 39 тыс. Об этом во вторник сообщила и. о. министра культуры региона Елена Мироненко на главной коллегии ведомства.

"Было около 39 тыс. (в 2016 году - прим. ТАСС), что очень неплохо для отдаленного от Москвы и Санкт-Петербурга региона, а по итогам 2017 года количество иностранных туристов составило 67 тыс.", - сказала Мироненко.

Она отметила, что всего Красноярский край с туристическими целями ежегодно посещают около 700 тыс. человек. Это пятнадцатое место по стране и третье по Сибирскому федеральному округу. При этом на развитие туризма в крае было выделено 61 млн рублей, тогда как в соседней Хакасии - 220 млн рублей, Бурятии - 440 млн рублей, Алтайском крае - 5,6 млрд рублей.

По информации и. о. министра культуры края, номерной фонд гостиниц позволяет увеличить турпоток.

"В регионе 348 коллективных средств размещения: гостиниц, отелей <...>, 24 тыс. мест номерной фонд. В одной из самых успешных стран с точки зрения туризма - Франции - заполняемость номеров где-то 60-70%. Это считается суперуспех. В России в среднем по стране 30-35%, в Красноярском крае загрузка по итогам года около 15%", - отметила Мироненко.

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