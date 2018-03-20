В Кузбассе на пенсионерку рухнула часть козырька подъезда

КЕМЕРОВО, 20 марта. /ТАСС/. Часть бетонного козырька подъезда обрушилась на пенсионерку в Прокопьевске Кемеровской области, пострадавшей была оказана медицинская помощь больнице, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Прокопьевска во вторник.

"Инцидент произошел в одном из домов на улице Квартал Северный в понедельник. Частично обрушился бетонный козырек. Пострадавшей женщине 90 лет, ей была оказана медицинская помощь в травматологической больнице, в настоящее время она находится дома", - уточнили в администрации, отметив, что женщина чувствует себя хорошо. Источник в экстренных службах региона сообщил ТАСС, что пострадавшей диагностировали травмы головы.

В прокуратуре Кемеровской области ТАСС сообщили, что по факту происшествия организована проверка исполнения жилищного законодательства. "В ходе проверки будет проверена деятельность управляющей компании, в том числе каким образом исполнялись обязанности по содержанию имущества многоквартирного дома", - отметили в надзорном ведомстве. Из описаний к фотографиям, размещенным в соцсетях, следует, что жильцы дома неоднократно обращались в управляющую компанию с просьбой отремонтировать разрушающийся козырек.

В администрации Прокопьевска добавили, что остававшуюся часть козырька демонтировали, в среду установят новый. После данного инцидента в городе до 1 апреля обследуют более 2,4 тыс. козырьков. Государственная жилищная инспекция Кемеровской области провела внеплановую проверку и обследование 4-этажного дома, который был построен в 1988 году. В жилинспекции региона ТАСС сообщили, что дом обслуживает ООО "УК "Управдом", ранее жалоб от жителей многоэтажки на состояние подъездных козырьков в инспекцию не поступало.

"Состояние подъездных козырьков на двух других подъездах дома удовлетворительное и в настоящий момент не требует ремонта. <…> В отношении управляющей компании будет возбуждено административное дело за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушениями лицензионных требований, жилищникам грозит штраф до 250 тыс. рублей", - отметили в жилинспекции.