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В Кузбассе перевернулась машина скорой помощи

Сибирь
20 марта, 9:29 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 20, марта. /ТАСС

В результате ДТП пострадали четыре человека

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КЕМЕРОВО, 20 марта. /ТАСС/. Полицейские в Кемеровской области проводят проверку по факту ДТП с участием скорой помощи в городе Прокопьевск, автомобиль съехал с дороги и перевернулся, пострадали 4 человека, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону во вторник.

Автоавария произошла 19 марта, в момент ДТП скорая помощь перевозила пациента в больницу. "Автомобиль "ГАЗ" съехал с дороги и перевернулся. В результате автоаварии травмированы четыре человека: водитель, двое медицинских работников, а также 38-летняя местная жительница. Все они получили ушибы", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МВД по региону ТАСС уточнили, что пострадавшие лечатся амбулаторно. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП. "Предварительно установлено, что водитель скорой помощи не учел неблагоприятные погодные условия и не выбрал безопасную скорость движения", - добавили в пресс-службе.

Как отметили ТАСС в ведомстве, что в числе неблагоприятных погодных условий - гололедица.

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