В Барнауле возбудили уголовное дело после падения школьного ограждения на первоклассницу

БАРНАУЛ, 20 марта. /ТАСС/. Уголовное дело о халатности должностных лиц возбудили в Алтайском крае после падения части конструкции ограждения территории школы в Барнауле на первоклассницу, сообщили во вторник в СУ СК по региону.

"Уголовное дело о халатности должностных лиц возбуждено в Барнауле после падения части школьного ограждения на 7-летнюю девочку. Первоклассница госпитализирована. Следователи дадут правовую оценку действиям руководства школы, которое не приняло меры по своевременному ремонту ограждения", - говорится в сообщении ведомства.

Как пояснили ТАСС в СК, причиной падения ограждения стала коррозия сварных швов. Девочка в момент разрушении конструкции, шла рядом, сейчас она находится в больнице.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел 19 марта на территории школы № 31.

В ходе следствия предстоит дать правовую оценку действиям должностных лиц общеобразовательной школы, ответственных за безопасное нахождение детей на ее территории. Расследование уголовного дела продолжается и находится на контроле руководства следственного управления СКР по Алтайскому краю.