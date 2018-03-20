При пожаре в Забайкалье погибли двое маленьких детей, пострадала 19-летняя девушка

ЧИТА, 20 марта. /ТАСС/. Трехлетний мальчик и двухлетняя девочка погибли во вторник в результате пожара в жилом доме в городе Петровск-Забайкальский, госпитализирована 19-летняя девушка. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь следственного управления Следственного комитета РФ по Забайкальскому краю Егор Марков.

"Пожар произошел около 11:00 местного времени (05:00 мск). По основной версии следствия, он возник из-за неосторожного обращения с огнем. Погибли трехлетний мальчик и двухлетняя девочка, госпитализирована 19-летняя девушка", - сказал Марков.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ "Причинение по неосторожности смерти двум лицам". Следователи осматривают место происшествия, допрашивают очевидцев пожара. Устанавливается владелец дома. Назначены судебно-медицинские экспертизы для выяснения причин смерти погибших детей, и также пожарно-техническая - для установления причин возгорания.

Петровк-Забайкальский - город на западе Забайкальского края, расположен недалеко от границы с Бурятией. В нем живут порядка 16,5 тыс. человек.