Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.03:
$ 57.55
€ 70.6
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

При пожаре в Забайкалье погибли двое маленьких детей, пострадала 19-летняя девушка

Сибирь
20 марта, 9:53 UTC+3 ЧИТА ЧИТА 20, марта. /ТАСС

Возбуждено уголовное дело

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Пресс-служба СУ СК РФ по Забайкальскому краю

ЧИТА, 20 марта. /ТАСС/. Трехлетний мальчик и двухлетняя девочка погибли во вторник в результате пожара в жилом доме в городе Петровск-Забайкальский, госпитализирована 19-летняя девушка. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь следственного управления Следственного комитета РФ по Забайкальскому краю Егор Марков.

"Пожар произошел около 11:00 местного времени (05:00 мск). По основной версии следствия, он возник из-за неосторожного обращения с огнем. Погибли трехлетний мальчик и двухлетняя девочка, госпитализирована 19-летняя девушка", - сказал Марков.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ "Причинение по неосторожности смерти двум лицам". Следователи осматривают место происшествия, допрашивают очевидцев пожара. Устанавливается владелец дома. Назначены судебно-медицинские экспертизы для выяснения причин смерти погибших детей, и также пожарно-техническая - для установления причин возгорания.

Петровк-Забайкальский - город на западе Забайкальского края, расположен недалеко от границы с Бурятией. В нем живут порядка 16,5 тыс. человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Забайкальский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Все школы Петербурга досрочно уходят на каникулы
2
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройстве власти в РФ
3
Путин заявил Макрону о бездоказательности обвинений против РФ по делу Скрипаля
4
В Ульяновске обнаружили тела трех детей с признаками насильственной смерти
5
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2018 году граждан из запаса
6
Reuters: Саркози взят под стражу для дачи показаний
7
Аграмунт: победа Путина должна ознаменовать новый период сотрудничества на Земле
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов