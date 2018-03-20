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Глава компании-резидента "Сколково" объяснил суд над собой давлением на бизнес

Сибирь
20 марта, 11:11 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 20, марта. /ТАСС

Защитники главы инновационной компании "Тион" Дмитрия Трубицына ходатайствовали о возврате дела прокурору

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НОВОСИБИРСК, 20 марта. /ТАСС/. Глава инновационной компании "Тион", резидента "Сколково" и новосибирского Технопарка, поставляющей медицинское оборудование в клиники более 100 городов России, Дмитрий Трубицын связал свое уголовное преследование с попыткой вытеснить предприятие с рынка. Об этом он сообщил ТАСС во вторник перед судебным заседанием по делу о незаконном производстве и продаже медицинского оборудования.

"У нас нет, подчеркиваю, никаких доказательств, но есть такое стойкое ощущение, что весь процесс - это попытка выдавить нас с рынка. К сожалению, это стандартная практика для российского бизнеса", - сказал собеседник агентства.

Во вторник в суде защитники Трубицына указали на недопустимость ряда приведенных в обвинительном заключении доказательств и ходатайствовали о возврате дела прокурору. Гособвинитель попросил неделю на обоснование своей позиции с учетом предоставленных материалов. В суде объявлен перерыв до 27 марта.

Ранее сообщалось, что 36-летнему Трубицыну предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 238.1 УК РФ ("Незаконное производство, сбыт незарегистрированных медицинских изделий, совершенное в крупном размере"). По версии следствия, в 2010 году компания "Аэросервис" (входит в Тион") получила разрешение Росздравнадзора на производство очистителей воздуха для больничных палат, но позже подозреваемый решил фальсифицировать оборудование, чтобы уменьшить его себестоимость, и поставлял в медицинские учреждения технику, не соответствующую предъявленным требованиям. Всего обвиняемым продано незарегистрированных медицинских изделий на сумму более 100 млн рублей.

В июне 2017 года, после возбуждения уголовного дела, Трубицын был помещен под домашний арест, но позже меру пресечения заменили на подписку о невыезде. Вину в предъявляемом преступлении он не признает. По мнению представителей "Тиона", данная ситуация - "неоправданное давление на открытую и законопослушную компанию", а претензии следователей связаны с неточностями в регистрационных удостоверениях, которые были устранены.

Компания "Тион" является резидентом "Сколково" и новосибирского Технопарка и поставляет медицинское оборудование в клиники более 100 городов России. Гендиректор технопарка новосибирского Академгородка Владимир Никонов ранее не исключил, что уголовное преследование Трубицына может быть связано с попыткой рейдерского захвата успешного инновационного предприятия. В поддержку "Тиона" выступал бизнес-омбудсмен Борис Титов.

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