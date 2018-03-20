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Власти Забайкалья предложили ужесточить наказание за незаконную добычу золота

Сибирь
20 марта, 11:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

По мнению министра природных ресурсов региона Александра Волкова, сейчас наказание не соизмеримо с прибылью, которую могут получить криминальные структуры, занимающиеся этой деятельностью

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© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Власти Забайкальского края предложили ужесточить наказание за незаконную добычу золота. Об этом во вторник ТАСС сообщил министр природных ресурсов региона Александр Волков после заседания комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

"На сегодняшний день мы имеем ситуацию, при которой незаконная добыча золота влечет за собой символическое наказание. Человек, задержанный при незаконной добыче золота, стоимость которого не достигает 2 миллионов рублей, наказывается штрафом до 5 тысяч рублей без конфискации орудий правонарушения. То есть размер наказания не соизмерим с прибылью, которую могут получить криминальные структуры, которые занимаются этой деятельностью", - сказал Волков.

По его словам, власти Забайкалья предложили внести изменения в федеральное законодательство, которые предусмотрят как обязательную конфискацию орудий правонарушения, так и уголовную ответственность. "Сегодня можно получить уголовное наказание за перевозку, хранение, приобретение или сбыт золота, но не за его незаконную добычу", - возмутился Волков.

При этом региональные власти предложили позволить гражданам добывать драгоценный металл по патентам. "Мы понимаем, что на незаконную добычу золота людей подчас толкает отсутствие другого заработка. Мы предлагаем ввести в Забайкальском крае патентную систему, согласно которой граждане, получив патент на добычу золота на заранее отведенных месторождениях, смогут законно добывать его и реализовывать", - пояснил министр.

Забайкальский край входит в число ведущих регионов России по золотодобыче. В 2017 году здесь добыли свыше 13,3 тонны драгоценного металла, что более чем на 10% выше показателя 2016 года. При этом с 1990-х в Забайкалье распространилась незаконная добыча золота кустарными способами.

С 19 по 21 марта в Совете Федерации проходят дни Забайкальского края.

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