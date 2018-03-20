Почти 400 млн рублей получит Новосибирская область на повышение зарплаты бюджетникам

НОВОСИБИРСК, 20 марта. /ТАСС/. Дотация на повышение заработной платы бюджетникам в связи с доведением минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года до прожиточного минимума направлена в Новосибирскую область из федерального бюджета. Как сообщила во вторник пресс-служба губернатора и правительства региона, на эти цели предусмотрено почти 394 млн рублей.

"Новосибирская область получит 394,1 млн рублей из федерального бюджета на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы, дотации предоставляются в рамках государственной программы", - уточнили в пресс-службе.

По данным Новосибирскстата, среднемесячная начисленная заработная плата работников бюджетных учреждений Новосибирской области в среднем за 2017 год составила 32 тыс. 190 рублей. Среди бюджетных организаций социальной сферы самая высокая оплата труда была отмечена в области искусства и организации развлечений - 36 тыс. 449 рублей и здравоохранении - 30 тыс. 419 рублей. Самый низкий уровень заработной платы был в дошкольном образовании - 20 тыс. 696 рублей.

Президент России Владимир Путин 7 марта подписал закон, согласному которому с 1 мая МРОТ будет повышен до прожиточного минимума.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении из резервного фонда правительства 20 млрд рублей регионам на повышение оплаты труда бюджетников в связи с увеличением МРОТ с 1 мая. Документ опубликован во вторник на сайте кабмина.