Власти Забайкалья предложили создать в РФ юниорные геологоразведочные компании

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Члены комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию во вторник поддержали предложение правительства Забайкальского края о создании в России юниорных геологоразведочных компаний, сообщил ТАСС министр природных ресурсов региона Александр Волков.

"Вопрос поддержан, правительству РФ будет предложено рассмотреть целесообразность юниорных компаний", - сказал Волков.

Министр пояснил, что юниорные компании смогут получать прибыль при отработке открытых ими месторождений. "Сегодняшняя практика такова: разведав месторождение, вы ставите его на баланс, и оно поступает в распоряжение Роснедр, которые выставляют его на аукцион. То есть права первооткрывателя ограничены. Юниорные же компании получат более широкие права на открытые ими месторождения и смогут получать от них прибыль", - добавил он.

По словам Волкова, внесение в законодательство нового понятия с предоставлением юниорным компаниям определенных прав на разведанные ими месторождения позволит привлечь в геологоразведку дополнительные частные инвестиции.

"Этот институт достаточно хорошо зарекомендовал себя в развитых горнодобывающих странах - в США, Канаде, ЮАР. Мы просто предлагаем использовать этот опыт", - заключил глава забайкальского Минприроды.

С 19 по 21 марта в Совете Федерации проходят дни Забайкальского края.