Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.03:
$ 57.7
€ 71.23
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ФАС: факты передачи инвестору имущества аэропорта Иркутск не подтвердились

Сибирь
20 марта, 15:30 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 20, марта. /ТАСС

Ранее ведомство начало проверку деятельности региональных властей в части взаимодействия с компанией "Новапорт"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ИРКУТСК, 20 марта. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не нашла нарушений в действиях иркутских властей, занимающихся привлечением частного инвестора для развития находящегося в региональной собственности международного аэропорта Иркутск, сообщила во вторник пресс-служба регионального управления ФАС.

Ранее сообщалось, что УФАС по Иркутской области начало проверку деятельности региональных властей в части взаимодействия с компанией "Новапорт", с которой на паритетных началах создали управляющую компанию "ИркутскАэроИнвест" для реконструкции аэропорта с уставным капиталом в 20 тыс. рублей.

"Фактов… передачи АО "Международный аэропорт Иркутск" на внеконкурсной основе частному инвестору в рамках государственно-частного партнерства иркутским УФАС России не установлено, признаков нарушения антимонопольного законодательства не выявлено", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что представители службы продолжат следить за ситуацией вокруг аэропорта и в случае "выявления фактов, свидетельствующих о наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства при передаче имущества аэропорта будут приниматься предусмотренные меры реагирования".

Аэропорт Иркутск

В 2015 году правительство РФ издало распоряжение о передаче 100% акций ОАО "Международный аэропорт Иркутск", находящихся в федеральной собственности, в собственность Иркутской области для реконструкции действующего терминала аэропорта и строительства нового с участием инвесторов. Объем вложений в проект оценивался в 20 млрд рублей.

В июле прошлого года губернатор Иркутской области Сергей Левченко сообщил, что строить новый аэропорт будут три инвестора, между которыми будут распределены по 25% акций предприятия, при это блок-пакет останется у региона. Претендентами на партнерство с региональными властями в развитии авиаузла, кроме "Новапорта", считаются также "Аэропорты регионов" ("Ренова") и "Базэл Аэро".

Международный аэропорт Иркутск находится в границах областного центра, имеет два терминала и взлетно-посадочную полосу протяженностью 3,5 тыс. метров. В 2017 году аэропорт обслужил более 2 млн пассажиров.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Иркутская область
Персоны
Левченко, Сергей Георгиевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ространснадзор выдал предписание приостановить эксплуатацию всех Ан-148
2
В Москве задержаны сотрудники ФСБ и МВД по подозрению в получении 6 млн рублей взятки
3
Биография Николя Саркози
4
Все школы Петербурга досрочно уходят на каникулы
5
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2018 году граждан из запаса
6
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
7
Как боевики Восточной Гуты потерпели фиаско
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов