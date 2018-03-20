ФАС: факты передачи инвестору имущества аэропорта Иркутск не подтвердились

ИРКУТСК, 20 марта. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не нашла нарушений в действиях иркутских властей, занимающихся привлечением частного инвестора для развития находящегося в региональной собственности международного аэропорта Иркутск, сообщила во вторник пресс-служба регионального управления ФАС.

Ранее сообщалось, что УФАС по Иркутской области начало проверку деятельности региональных властей в части взаимодействия с компанией "Новапорт", с которой на паритетных началах создали управляющую компанию "ИркутскАэроИнвест" для реконструкции аэропорта с уставным капиталом в 20 тыс. рублей.

"Фактов… передачи АО "Международный аэропорт Иркутск" на внеконкурсной основе частному инвестору в рамках государственно-частного партнерства иркутским УФАС России не установлено, признаков нарушения антимонопольного законодательства не выявлено", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что представители службы продолжат следить за ситуацией вокруг аэропорта и в случае "выявления фактов, свидетельствующих о наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства при передаче имущества аэропорта будут приниматься предусмотренные меры реагирования".

Аэропорт Иркутск

В 2015 году правительство РФ издало распоряжение о передаче 100% акций ОАО "Международный аэропорт Иркутск", находящихся в федеральной собственности, в собственность Иркутской области для реконструкции действующего терминала аэропорта и строительства нового с участием инвесторов. Объем вложений в проект оценивался в 20 млрд рублей.

В июле прошлого года губернатор Иркутской области Сергей Левченко сообщил, что строить новый аэропорт будут три инвестора, между которыми будут распределены по 25% акций предприятия, при это блок-пакет останется у региона. Претендентами на партнерство с региональными властями в развитии авиаузла, кроме "Новапорта", считаются также "Аэропорты регионов" ("Ренова") и "Базэл Аэро".

Международный аэропорт Иркутск находится в границах областного центра, имеет два терминала и взлетно-посадочную полосу протяженностью 3,5 тыс. метров. В 2017 году аэропорт обслужил более 2 млн пассажиров.