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Возбуждено дело по факту смерти женщины и ребенка в больнице Новосибирска

Сибирь
20 марта, 15:57 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 20, марта. /ТАСС

По данным следствия, 12 марта 33-летняя женщина родила мертвого мальчика, а на следующий день скончалась сама

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НОВОСИБИРСК, 20 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти родившей мертвого ребенка 33-летней женщины в одной из больниц Новосибирска, сообщило во вторник следственное управление СК России по Новосибирской области.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 12 марта женщина родила мертвого мальчика, а на следующий день скончалась сама. Главный врач Городской клинической больницы номер 25, где произошел инцидент, в официальном ответе на запрос ТАСС комментировать ситуацию отказался, сославшись на врачебную тайну.

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