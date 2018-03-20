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Омские лесники получили новую технику для борьбы с незаконными вырубками леса

Сибирь
20 марта, 16:12 UTC+3 ОМСК ОМСК 20, марта. /ТАСС

В регион поступило более 30 автомобилей высокой проходимости для патрулирования лесов

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ОМСК, 20 марта. /ТАСС/. Лесоохранные службы Омской области получили 31 автомобиль высокой проходимости, сообщила пресс-служба областного правительства. Новые машины предназначены для патрулирования лесов и пресечения незаконных вырубок леса.

Ранее омская журналистка на форуме ОНФ в Калининграде рассказала президенту Владимиру Путину о проблеме "черных лесорубов" в Омской области, которые массово вырубают леса на севере региона. Глава государства заявил, что МВД отреагирует на эту ситуацию быстро и жестко.

"В распоряжение лесоохраной службы региона поступил 31 автомобиль высокой проходимости. Надежная и выносливая техника призвана повысить регулярность и эффективность патрулирования лесного фонда. Первое за последние пять лет поступление партии нового транспорта позволит обновить почти половину автопарка лесного хозяйства Омской области", - говорится в сообщении.

В правительстве пояснили, что лесники получили универсальные легковые внедорожники "Хантер", "Патриот", Chevrolet Niva, малотоннажный минивэн семейства "Соболь" и грузовые фургоны. Как сообщили ТАСС в региональном лесхозе, на покупку этих автомобилей региональный бюджет выделил 20 млн рублей.

"Все автомобили полноприводные. Мы обеспечили необходимым транспортом 19 лесничеств. Эффективность службы, охраняющей леса, во многом зависит от ее технического оснащения. Надеюсь, этот шаг повысит эффективность вашей работы, качество надзора и контроля в лесу, позволит закрыть больную тему незаконной вырубки лесов", - цитирует пресс-служба врио губернатора Омской области Александра Буркова.

Врио губернатора отметил, что в этом году правительство региона выделит еще 5 млн рублей на покупку техники. На эти средства будут приобретены три лесопатрульных комплекса, два фургона-грузовика "Фермер" и внедорожник "Патриот". "А в следующем году мы завершим обновление автопарка в полном объеме", - сказал Бурков.

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