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В Ангарске горит торговый центр

Сибирь
20 марта, 16:52 UTC+3

По предварительной информации, пострадавших нет

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ИРКУТСК, 20 марта. /ТАСС/. Пожар возник в торговом центре в городе Ангарске Иркутской области, возможен поджог, сообщили во вторник ТАСС в региональном главке МЧС.

"По предварительным данным, загорелись или были подожжены специально коробки, которые хранились в пристройке к зданию. Все сотрудники и посетители - порядка 100 человек - были эвакуированы. Площадь возгорания составляет более 200 кв. м", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

В МЧС пояснили, что расположенный в центре города торговый центр представляет собой кирпичное здание с деревянными перекрытиями. Тушение осложняет недостаток воды, которую спасатели из-за слабого напора не могут получать из гидрантов. Ее приходится привозить на автомобилях.

Торговый комплекс "Центр" расположен в центре Ангарска. Он занимает пятиэтажное здание, в котором находятся магазины, кафе и развлекательные заведения.

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