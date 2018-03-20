В Ангарске горит торговый центр

ИРКУТСК, 20 марта. /ТАСС/. Пожар возник в торговом центре в городе Ангарске Иркутской области, возможен поджог, сообщили во вторник ТАСС в региональном главке МЧС.

"По предварительным данным, загорелись или были подожжены специально коробки, которые хранились в пристройке к зданию. Все сотрудники и посетители - порядка 100 человек - были эвакуированы. Площадь возгорания составляет более 200 кв. м", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

В МЧС пояснили, что расположенный в центре города торговый центр представляет собой кирпичное здание с деревянными перекрытиями. Тушение осложняет недостаток воды, которую спасатели из-за слабого напора не могут получать из гидрантов. Ее приходится привозить на автомобилях.

Торговый комплекс "Центр" расположен в центре Ангарска. Он занимает пятиэтажное здание, в котором находятся магазины, кафе и развлекательные заведения.