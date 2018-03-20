Поставляющую горячую воду большей части Омска компанию могут отключить от газа

ОМСК, 20 марта. /ТАСС/. Компания "Газпром межрегионгаз Омск" (дочернее общество ПАО "Газпром") намерена с 27 марта прекратить подачу газа девяти компаниям-должникам, включая муниципальную "Тепловую компанию", по сетям которой горячей водой обеспечиваются более 90% потребителей Омска, сообщила во вторник пресс-служба компании.

Общая задолженность теплоснабжающих организаций превышает 767 млн рублей.

"Региональный поставщик газа - ООО "Газпром межрегионгаз Омск" - уведомил крупных потребителей-дебиторов о полном ограничении подачи (поставки) газа с 12:00 (09:00 мск) 27 марта 2018 года. Основанием для уведомления потребителей послужило неисполнение ими обязательств по плате за газ, значительное увеличение просроченной дебиторской задолженности, отсутствие текущих платежей за потребленное топливо", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что теплоснабжающие организации в соответствии с действующим законодательством должны своевременно перейти на резервные виды топлива (мазут или уголь).

В городской администрации ТАСС сообщили, что мэр Омска Оксана Фадина держит сложившуюся вокруг "Тепловой компании" ситуацию на особом контроле. "Сегодня ведутся переговоры с ООО "Газпром межрегионгаз Омск" и "Тепловой компанией". Глава города поручила внимательно рассмотреть все возможные варианты и подготовить антикризисный план для предприятия, которое обеспечивает горячей водой 90% омичей. К вопросу также подключены специалисты департамента городского хозяйства и департамента финансов и контроля мэрии", - рассказал собеседник агентства.

Согласно прогнозам синоптиков, 27 марта в Омской области сохранится минусовая температура - около 10 градусов ниже нуля, при этом в последних числах месяца и в начале апреля ожидается похолодание до минус 20 градусов.