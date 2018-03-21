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Более 130 млн рублей направят на газификацию районов Новосибирской области в 2018 году

Сибирь
21 марта, 8:45 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 21, марта. /ТАСС

В эту сумму заложены 800 тыс. рублей для помощи в оформлении кредитов нуждающимся жителям при газификации домов

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© Владимир Смирнов/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 21 марта. /ТАСС/. Правительство Новосибирской области потратит 133,6 млн рублей в 2018 году на реализацию программы по газификации рабочих поселков и сел региона. Как в среду сообщила пресс-служба правительства области, в эту сумму в том числе заложены средства для помощи в оформлении кредитов нуждающимся жителям при газификации домов.

"Общий объем финансирования подпрограммы "Газификация" из областного бюджета Новосибирской области на 2018 год составит 133,6 млн рублей, в том числе 132,8 млн рублей составят капитальные вложения. Кроме того, 800 тыс. рублей запланировано на предоставление мер государственной поддержки гражданам при кредитовании на газификацию жилья в Новосибирской области", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, по состоянию на 1 января 2018 года уровень газификации жилищного фонда в Новосибирской области природным газом составил почти 30%. С 2015 года из регионального бюджета по программе газификации было выделено более 1,5 млрд рублей и газифицировано 113 населенных пунктов и более 111 тыс. домовладений. В этом году к ним добавится еще 1,8 тыс. домовладений в Тогучинском районе области.

В утвержденную программу газификации также включено строительство распределительного газопровода в поселке Горный с подключением к газу сразу 900 домовладений. Газификация этого поселения совместно с ПАО "Газпром" в том числе будет проводиться в связи с потенциальным получением для этого поселка статуса территории опережающего социально- экономического развития (ТОР). Заявка от Горного на получение статуса ТОР в Минэкономразвития РФ была отправлена в феврале, она предполагает обязательную газификацию поселка.

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