Забайкалье просит 300 млн руб. на профилактическую полосу на границе с КНР и Монголией

ЧИТА, 21 марта. /ТАСС/. Власти Забайкальского края попросили выделить региону 300 млн рублей для обустройства вдоль границы с Китаем и Монголией профилактической полосы, которая бы препятствовала проникновению из-за границы опасных заболеваний. Об этом в среду сообщила пресс-служба краевого парламента.

"Одной из актуальных проблем сельскохозяйственной отрасли Забайкалья является отсутствие линии инженерных сооружений вдоль государственной границы. Сопредельные страны - Монголия и Китай - являются неблагополучными с точки зрения особо опасных болезней животных, таких как высокопатогенный грипп птиц, ящур, бешенство и другие. Граница с этими странами достаточно протяженная, на строительство профилактической полосы требуется порядка 300 млн рублей", - цитирует пресс-служба первого вице-спикера Заксобрания Сергея Михайлова.

По его словам, в бюджетах приграничных районов и в краевой казне таких денег нет, поэтому помочь в решении проблемы может только федеральный центр. Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию рекомендовал рассмотреть возможность выделения средств из федерального бюджета.

Власти Забайкальского края также предложили Совету Федерации подготовить нормативно-правовой акт, регулирующий порядок определения размера возмещения ущерба при отчуждении больных животных.

"Сумма ущерба должна учитывать выполнение собственником животного обязанностей по учету, идентификации и проведению ветеринарно-профилактических мероприятий. Если скот зарегистрирован, прочипирован, либо занесен в хозяйственную книгу, то его владелец должен получать более высокую компенсацию. Пока такого документа нет, весь скот изымается по одной и весьма небольшой цене, после чего идет на переработку или уничтожение", - пояснил Михайлов.

В последние годы в Забайкалье неоднократно фиксировались очаги ящура. Эксперты считают, что вирус попадает в регион с территории соседнего Китая. В феврале этого года заболевших ящуром животных обнаружили на животноводческой стоянке в селе Чиндант Борзинского района, затем стало известно еще о 26 очагах заболевания. Ветеринары уничтожили более 200 голов крупного рогатого скота с признаками ящура.