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Сибирские ученые создали новые адаптированные к холоду сорта томата и перца

Сибирь
21 марта, 9:01 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 21, марта. /ТАСС

Кроме того, сообщается, что в перце независимо от погодных условий содержится много витамина C

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© Егор Алеев/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 21 марта. /ТАСС/. Ученые Сибирского НИИ растениеводства и селекции создали новые сорта томата и сладкого перца, сообщила в среду пресс-служба Института цитологии и генетики (ИЦиГ) Сибирского отделения РАН. Сорт томата скороспелый, но не теряет вкусовых свойств, в перце независимо от погодных условий содержится много витамина C.

Ученые подали заявку на внесение новых сортов в государственный реестр овощных культур и ожидают, что семена могут проявиться в продаже примерно через год.

"Селекционеры СибНИИРС (филиал ИЦиГ СО РАН) передали в государственную комиссию для проведения экспертной оценки два новых сорта - томат "Семеновна" и сладкий перец "Египетская сила"… Сорт "Семеновна" относится к скороспелой группе - от начала вегетации до зрелых плодов проходит в среднем 84-95 дней, однако его плоды отличаются отменным вкусом и плотной мякотью. У "Египетской силы" вне зависимости от погодных условий содержание аскорбиновой кислоты ежегодно оказывается выше, чем у других сортов", - говорится в сообщении.

Название "Египетская сила" дано перцу за пирамидальную форму плодов. По мнению завлабораторией селекции, семеноводства и технологий возделывания овощных культур и картофеля СибНИИРС Татьяны Штайнерт, благодаря высокому содержанию витамина C этот сорт можно рекомендовать для функционального питания, при котором восполняются отдельные микроэлементы.

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