Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.03:
$ 57.5
€ 70.57
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Иркутская авиакомпания "Ангара" пока не планирует приостанавливать полеты Ан-148

Сибирь
21 марта, 10:44 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 21, марта. /ТАСС

В компании пояснили, что никаких распоряжений по этому поводу в ее адрес не поступало

Поделиться
Материал из 1 страницы

ИРКУТСК, 21 марта. /ТАСС/. Иркутская авиакомпания "Ангара" продолжит выполнять полеты на самолетах Ан-148, так как никаких распоряжений по этому поводу в ее адрес не поступало, сообщил в среду ТАСС в пресс-службе компании.

Ранее Ространснадзор выдал предписание приостановить все полеты Ан-148 российских авиакомпаний. Также, по словам главы ведомства Виктора Басаргина, ведомство предписало приостановить полеты всех самолетов "Саратовских авиалиний".

Смотрите также
Ан-148

Пассажирский самолет Ан-148. Досье

"Никаких официальных предписаний и директивы о приостановлении эксплуатации самолетов Ан-148-100Е в адрес авиакомпании не поступало. <...> Все регулярные и чартерные рейсы будут выполняться согласно действующему расписанию", - сказали в пресс-службе.

Представитель АК "Ангара" отметил также, что, согласно публикованному на официальном сайте Росавиации распоряжению, "директива о приостановке полетов воздушных судов Ан-148 была направлена исключительно авиакомпании "Саратовские авиалинии".

Внеплановая проверка "Саратовских авиалиний" и аэропорта Домодедово была инициирована после авиакатастрофы в начале февраля. Пассажирский Ан-148, выполнявший рейс из Москвы в Орск, 11 февраля пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из Домодедово. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Московской области. На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Все они погибли.

На данный момент, согласно данным Росавиации, пять самолетов Ан-148 использует иркутская авиакомпания "Ангара", еще 5 - "Саратовские авиалинии".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Иркутская область Крушение Ан-148 в Подмосковье
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Семеро детей пострадали при стрельбе из пневматического пистолета в курганской школе
2
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
3
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
4
Прокуратура и СК проводят проверки инцидента со стрельбой в школе Шадринска
5
Британский посол в Москве не будет участвовать во встрече в МИД РФ по Солсбери
6
В Москве задержаны сотрудники ФСБ и МВД по подозрению в получении 6 млн рублей взятки
7
Чем завершился первый визит саудовского кронпринца в Великобританию
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов