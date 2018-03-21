Иркутская авиакомпания "Ангара" пока не планирует приостанавливать полеты Ан-148

ИРКУТСК, 21 марта. /ТАСС/. Иркутская авиакомпания "Ангара" продолжит выполнять полеты на самолетах Ан-148, так как никаких распоряжений по этому поводу в ее адрес не поступало, сообщил в среду ТАСС в пресс-службе компании.

Ранее Ространснадзор выдал предписание приостановить все полеты Ан-148 российских авиакомпаний. Также, по словам главы ведомства Виктора Басаргина, ведомство предписало приостановить полеты всех самолетов "Саратовских авиалиний".

"Никаких официальных предписаний и директивы о приостановлении эксплуатации самолетов Ан-148-100Е в адрес авиакомпании не поступало. <...> Все регулярные и чартерные рейсы будут выполняться согласно действующему расписанию", - сказали в пресс-службе.

Представитель АК "Ангара" отметил также, что, согласно публикованному на официальном сайте Росавиации распоряжению, "директива о приостановке полетов воздушных судов Ан-148 была направлена исключительно авиакомпании "Саратовские авиалинии".

Внеплановая проверка "Саратовских авиалиний" и аэропорта Домодедово была инициирована после авиакатастрофы в начале февраля. Пассажирский Ан-148, выполнявший рейс из Москвы в Орск, 11 февраля пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из Домодедово. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Московской области. На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Все они погибли.

На данный момент, согласно данным Росавиации, пять самолетов Ан-148 использует иркутская авиакомпания "Ангара", еще 5 - "Саратовские авиалинии".