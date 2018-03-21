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Саперы Центрального военного округа начали взрывать лед на реке Бия в Алтайском крае

Сибирь
21 марта, 10:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

Военные планируют использовать около тонны тротила

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МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Специалисты инженерных войск Центрального военного округа начали подрывы льда на реке Бия в Алтайской крае. Планируется, что военные используют около тонны тротила, сообщил в среду журналистам помощник командующего войсками округа полковник Ярослав Рощупкин.

"Саперы подорвали ледовое поле на реке Бия в Алтайском крае. Противопаводковые мероприятия проводятся в 17 км вверх по течению от города Бийска для защиты от подтопления населенных пунктов в окрестностях затороопасного участка", - сказал он.

Взрывные работы будут проводиться до конца недели. "Саперы применят около тонны тротила. Для большей эффективности заряды закладываются под лед, толщина которого в среднем составляет около 1,5 метра", - уточнил он.

Для борьбы с кризисными ситуациями на Урале, в Поволжье и Сибири Центральный военный округ подготовил группировку сил и средств в составе 27 подрывных групп, восьми эвакуационно-спасательных команд и четырех понтонных подразделений.

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