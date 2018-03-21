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Окончание строительства перинатального центра в Улан-Удэ откладывается до июня 2018 года

Сибирь
21 марта, 10:53 UTC+3 УЛАН-УДЭ УЛАН-УДЭ 21, марта. /ТАСС

Сдача объекта ранее планировалась на февраль 2018 года

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УЛАН-УДЭ, 21 марта. /ТАСС/. Окончание строительства перинатального центра в Улан-Удэ стоимостью 3 млрд рублей, сдача которого ранее планировалась на февраль 2018 года, переносится на июнь. Об этом сообщил в среду журналистам министр строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии Николай Рузавин.

Первоначально медучреждение планировалось ввести в эксплуатацию в конце 2016 года, тогда местные власти заявили о четырехмесячном отставании от графика. В начале 2017 года сообщалось, что перинатальный центр на 120 коек после оснащения самым высокотехнологичным медицинским оборудованием, аппаратурой и материалами начнет работать с 1 января 2018 года. В конце 2017 года стало известно, что в ходе строительства объекта были выявлены ошибки в проектировании системы вентиляции, поэтому было принято решение о переносе срока сдачи объекта на конец февраля 2018 года и увеличению стоимости работ на 200 млн рублей.

"Перинатальный центр на сегодняшний день в процессе формирования документов для получения лицензии. Основные работы завершены, идет пусконаладочный процесс, поставка медицинского, офисного, технологического оборудования. Задачу [завершить работы] нам поставили 1 июня", - сказал министр.

В настоящий момент здание перинатального центра возведено, завершены работы по благоустройству и обшивке фасада и внутренние отделочные работы.

Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов сообщал, что сдвиг сроков ввода объекта в конце 2017 года произошел по вине проектировщика (проектировщик - ООО "ВостокПромПроект" - прим. ТАСС). Для изменения системы вентиляции потребовались масштабные работы. Заказчик - ГК "Ростех" - принял решение о необходимости таких работ. Дополнительные расходы в размере 200 млн рублей ГК, по словам Цыденова, возьмет на себя.

Строительство медучреждения началось в 2015 году, когда Бурятия была включена в госпрограмму "Мероприятия по развитию сети перинатальных центров в РФ". Соглашение о возведении объекта в Улан-Удэ было подписано между правительством республики и заказчиком - ГК "Ростех". Генподрядчиком выступает ООО "РТ - СоцСтрой". Власти Бурятии на протяжении двух последних лет занимались кадровым вопросом: для работы в новом перинатальном центре подготовлено 233 медработника, в том числе 154 врача.

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