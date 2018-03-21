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Жители Читы поддержали благоустройство двух площадей в рейтинговом голосовании

Сибирь
21 марта, 11:00 UTC+3 ЧИТА ЧИТА 21, марта. /ТАСС

Из десяти проектов читинцы выбрали площадь Ленина и площадь Труда

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ЧИТА, 21 марта. /ТАСС/. Власти Читы в среду подвели итоги рейтингового голосования по благоустройству города, которое проходило 18 марта одновременно с выборами президента России. Из десяти проектов читинцы выбрали два - площадь Ленина в центре краевой столицы и площадь Труда, расположенную в отдаленном районе. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

"В рейтинговом голосовании приняли участие 49,8 тыс. жителей Читы. Из них 11,9 тыс. проголосовали за благоустройство второй очереди площади Ленина. Горожане также поддержали проект реконструкции площади Труда - свои голоса за него отдали почти 9,5 тыс. читинцев", - сказали в пресс-службе.

Благоустройство площади Ленина проведут в этом году. На ней, среди прочего, планируют установить новый фонтан с современной подсветкой и отреставрировать ростральные колонны. "Уже выделено 69,4 млн рублей (из федерального бюджета - прим. ТАСС), доля софинансирования города составит 11,5 млн рублей, и эта сумма заложена в бюджете. Так что в этом году мы увидим обновленную площадь имени Ленина", - сказал журналистам руководитель городской администрации Олег Кузнецов.

В ходе рейтингового голосования, прошедшего 18 марта, жителям Читы предложили выбрать два из десяти проектов по благоустройству городских парков, площадей и скверов. Их эскизы были заранее опубликованы на сайте городской администрации, познакомиться с ними можно было и на избирательных участках. В администрации города подчеркнули, что теперь реализация проектов будет идти в том порядке, который определило голосование.

Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова отдала голос за площадь имени Ленина - это главная и крупнейшая площадь города. В 2017 году ее облик значительно преобразился - прежде всего, поменялись тротуарная плитка и освещение.

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