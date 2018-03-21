Пожар в торговом центре в Ангарске полностью потушен

ИРКУТСК, 21 марта. /ТАСС/. Крупный пожар в торговом центре, продолжавшийся почти сутки, потушен в городе Ангарск Иркутской области, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС России.

"В 14:05 (09:05 мск) полная ликвидация последствий пожара в торговом центре города Ангарск", - сказал сотрудник пресс-службы.

Как сообщалось ранее, пожар в торговом комплексе "Центр" начался около 18:00 (13:00 мск) вторника. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. В результате происшествия никто не пострадал.

Торговый центр представляет собой кирпичное здание с деревянными перекрытиями. Тушение осложнялось недостатком воды, которую спасатели из-за слабого напора не могли получать из гидрантов, и ее приходилось привозить на автомобилях.

"В отношении должностных лиц водоканала надзорными органами будет проведена проверка по данному факту", - отметили в пресс-службе.

В результате пожара повреждены кровля торгового центра и одной из пристроек, а также помещения на верхнем этаже здания. Общая площадь пожара составила более 700 кв.м.