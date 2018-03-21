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В Красноярском крае приостановлена работа предприятия золотодобычи из-за загрязнения реки

Сибирь
21 марта, 12:21 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 21, марта. /ТАСС

Загрязнения реки Чибижек на юге региона были зафиксированы два раза летом прошлого года

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КРАСНОЯРСК, 21 марта. /ТАСС/. Суд приостановил деятельность компании, которая при разработке россыпей золота на реке Чибижек на юге Красноярского края загрязняла воду кремнием и мышьяком, сообщили в среду в пресс-службе министерства экологии и рационального природопользования региона.

По данным суда Центрального района Красноярска, речь идет о компании ООО "Алькор", осваивающей месторождение на реке Чибижек.

"Анализ отбора проб на водном объекте показал, что река загрязнена кремнием, мышьяком и фенолами. Предприятие уже привлекалось к административной ответственности в виде штрафа, кроме того, организация была обязана устранить выявленные нарушения. Однако до настоящего времени хозяйствующий субъект не получил разрешительных документов на оказание влияния на водный объект. В связи с этим ... суд принял решение приостановить деятельность предприятия до момента получения разрешительной документации", - сообщили в пресс-службе Минэкологии края.

Как рассказал ТАСС общественный экологический инспектор Красноярского края Александр Колотов, загрязнения были зафиксированы два раза летом прошлого года на снимках спутника Landsat 8. "Оба раза муть шла ниже мест добычи россыпного золота до места впадения в реку Джебь, и далее до впадения реки Джебь в реку Кизир на протяжении не менее 25 километров", - отметил Колотов. Информация была передана в органы госнадзора, проверка подтвердила загрязнение реки.

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