Перевод ТЭЦ Новосибирска на бурый уголь позволит в 1,5 раза снизить выбросы

НОВОСИБИРСК, 21 марта. /ТАСС/. Перевод новосибирских ТЭЦ теплогенерирующей компании "Сибэко" на более дешевый бурый уголь вместо каменного позволит не только экономить, но и в полтора раза снизить количество вредных выбросов в атмосферу. Об этом сообщил в среду в пресс-центре ТАСС в Новосибирске заместитель технического директора нового собственника "Сибэко" - "Сибирской генерирующей компании" (СГК), главный эколог компании Константин Кушнир.

"Мы прогнозируем, что снижение выбросов будет и будет достаточно значительным. Об этом свидетельствует тот опыт, который у нас есть на других станциях. Снижение в полтора раза точно", - сказал он.

Кушнир выразил уверенность, что вреда здоровью новосибирцев переход на другой вид топлива не принесет. Само решение о переводе новосибирских ТЭЦ-2, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и Барабинской ТЭЦ в Новосибирской области с каменного на бурый уголь, по его словам, продиктовано экономическими причинами - он дешевле. Поставляться сырье будет с Бородинского разреза компании СУЭК. Высвободившееся от снижения стоимости топлива ресурсы компания планирует направить на модернизацию котельного оборудования и повышение надежности станций.

Переход на газовую теплогенерацию Кушнир назвал маловероятным, так как такой вариант может повысить тариф в два раза.

Начальник службы мониторинга окружающей среды Западно- Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Любовь Синявская отметила, что сейчас 70% вредных выбросов в Новосибирске приходится именно на ТЭЦ. Она добавила, что экологичность перехода на бурый уголь будет напрямую зависеть от того, как "Сибэко" справится с очисткой выбросов.

СГК в феврале 2018 года приобрела 78% акций АО "Сибирская энергетическая компания". В настоящий момент происходит интеграция "Сибэко" в структуру СГК. Планируется, что в ближайшее время полномочия единоличного исполнительного органа "Сибэко" будут переданы Сибирской генерирующей компании. Для представления интересов СГК в регионе и осуществления функции по управлению предприятиями будет создан Новосибирский филиал Сибирской генерирующей компании.

О компаниях

"Сибэко" занимается генерацией и продажей тепловой и электрической энергии, а также транспортом тепловой энергии и теплоносителя. В состав генерирующих мощностей "Сибэко" входят 6 тепловых электрических станций: ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 в г. Новосибирске, Барабинская ТЭЦ в г. Куйбышеве и Бийская ТЭЦ (АО "Бийскэнерго"), а также котельные. Совокупная установленная мощность электростанций составляет 3027,5 МВт.

СГК - энергетический холдинг, осуществляющий свою деятельность на территории Алтайского края, Кемеровской области, Красноярского края, Новосибирской области, Республики Хакасия, Республики Тыва. Основные виды деятельности - производство тепло- и электроэнергии, передача и поставка тепла и ГВС потребителям. В состав группы входят 4 ГРЭС, 1 ГТЭС и 18 ТЭЦ общей установленной электрической мощностью -10,9 ГВт и тепловой мощностью - 23,9 тыс. Гкал/час, а также тепловые сети общей протяженностью 9 624 км, ремонтные и сервисные компании, крупнейшая управляющая компания Красноярска. На долю станций СГК приходится порядка 23-25% выработки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири.