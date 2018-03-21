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Автобус из Колпашево выехал за попавшими в ДТП в Томской области пассажирами

Сибирь
21 марта, 14:15 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 21, марта. /ТАСС

Сейчас всех пассажиров вывезли в местную больницу, чтобы они отогрелись и могли передохнуть

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ТОМСК, 21 марта. /ТАСС/. Дополнительный транспорт направлен за пассажирами автобуса, столкнувшегося в среду с "КамАЗом" в Томской области. Сейчас все пассажиры греются в больнице, сообщил ТАСС глава Кривошеинского района Томской области Сергей Тайлашев.

"Сейчас всех пассажиров вывезли в Кривошеинскую ЦРБ, чтобы они отогрелись и могли передохнуть. За ними выехал попутный автобус из Колпашево, кто захочет, поедет дальше. Попутно с ними работают психологи и медики", - сказал он.

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© Пресс-служба ГУ МВД по Томской области

Два человека погибли, 12 пострадали в ДТП с автобусом в Томской области

По данным Тайлашева, который находится на месте происшествия, дорога в удовлетворительном состоянии: она мокрая после снегопада, но не обледеневшая. Очевидцы рассказали, что водитель "КамАЗа" не справился с управлением и вылетел на встречную полосу.

Как ранее сообщал ТАСС, на трассе Томск - Колпашево в Кривошеинском районе Томской области столкнулись автобус и грузовик. Водители обоих транспортных средств погибли. Пострадали 14 человек, среди них 9 детей. По предварительным данным, у одного из пострадавших переломы, у остальных - ушибы.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, сегодня в Томской области около минус 4 градусов, облачно, местами идет снег. Экстренные службы региона ранее предупреждали о возможности возникновения гололеда на трассах.

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