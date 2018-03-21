Барнаульцы выбрали объекты, на благоустройство которых направят около 112 млн рублей

БАРНАУЛ, 21 марта. /ТАСС/. Результаты народного голосования за шесть объектов, на благоустройство которых в городе Барнауле по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" будет направлено около 112 млн рублей, огласили в среду в администрации горда. В список попали Нагорный парк, а также скверы и аллеи краевой столицы, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

"Общая сумма, которая в этом году предусмотрена по проекту - 216 млн рублей, из них около 112 млн будут направлены на 6 объектов, которые 18 марта жители города выбрали сами. Остальные средства предполагается направить на ремонт более 60 дворов. В список приоритетных проектов попали Нагорный парк - на первом месте, он входит в туркластер "Барнаул - горнозаводской город", второе - у площади Мира и аллеи Целинников, третье - у сквера Химиков", - сообщили в пресс-службе.

Всего же, по данным администрации Барнаула, 18 марта были признаны действительными 87,738 тыс. бюллетеней, при этом 49 документов были утрачены - жители просто унесли их с собой, а более 500 бюллетеней были испорчены. В ближайшее время будет разработана проектно-сметная документация по пяти объектам - у Нагорного парка она уже есть и ранее была вынесена на общественное обсуждение. Как поясняют в пресс- службе, в связи с особенностями законодательства в сфере госзакупок, работы на объектах начнутся в июле этого года.

Из шести объектов, победивших по результатам народного голосования, есть проектно-сметная документация для благоустройства Нагорного парка, она разрабатывалась ранее и прошла общественные обсуждения. Необходимо разработать еще 5 проектно-сметных документаций на общественные территории. На это потребуется порядка двух месяцев. Учитывая особенности законодательства РФ в сфере государственных закупок, непосредственное производство работ на каждом из объектов начнется в июле 2018 года.

Инициатива совместить выборы президента и голосование за городские объекты исходила от ОНФ. Причин организовать это мероприятие в один день с президентскими выборами было две - сокращение расходов и возможность обозначить свои позиции при выборе лучшей территории для направления средств и молодому и старшему поколению.

Как сообщалось ранее, проект "Формирование комфортной городской среды" в Барнауле начался в 2017 году - тогда город получил более 236 млн рублей, на которые благоустроили более 100 дворов и две территории общего пользования. В 2018 году Алтайский край в общей сложности получает по проекту 517 млн рублей. Помимо 216 млн рублей для краевой столицы, остальные средства будут направлены по проекту в другие муниципалитеты.